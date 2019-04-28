باكستان والصين توقعان اتفاقًَا لإقامة مشروع للسكك الحديدية

وقعت باكستان والصين، اليوم الأحد، في بكين، اتفاقًا بشأن إقامة مشروع للسكك الحديدية، طبقًا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

ووقع رئيس وزراء باكستان، عمران خان ونظيره الصيني، لي كيتشيانج الوثيقة في بكين.

وفي بيان، وصف وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد هذا اليوم بأنه يوم عظيم في تاريخ السكك الحديدية في بلاده.

وأضاف رشيد "بموجب هذا المشروع، سيتم وضع مسار مزدوج من بيشاور إلى كراتشي" مشيرا إلى أن سرعة القطار على المسار الجديد ستكون 160 كيلومترًا في الساعة.

ويزور رئيس وزراء باكستان، عمران خان، مع وفد مرافق له بكين في إطار زيارة للصين تستمر أربعة أيام لحضور منتدى "الحزام والطريق" الثاني بناء على دعوة من رئيس الصين، شي جين بينج.

وعقدت الدولتان في وقت سابق من اليوم محادثات على مستوى وفدي البلدين في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

