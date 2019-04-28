شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يأسر 300 مسلح حوثي خلال أسبوع في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أعلن الجيش اليمني أسر 300 عنصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال أسبوع من المعارك في جبهات محافظة الضالع جنوبي اليمن، بحسب موقع «سبتمبر» الحكومي.

وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن من بين الأسرى الحوثيين قيادات ميدانية بارزة وضباط عسكريون، وقال: إنهم وقعوا في قبضة الجيش خلال المعارك التي خاضها الجيش الوطني الأسبوع الماضي في جبهات مريس والعود والحشا شمال وغربي الضالع.

وذكر المصدر أن من بين الأسرى عدد من الأطفال الذين زجت بهم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهات القتال بعد عمليات استقطاب واسعة تنفدها في المدارس والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.