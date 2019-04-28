شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 17 حوثياً بقصف مدفعي للجيش اليمني شمالي الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

شنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجمات مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

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وقال مصدر عسكري يمني: إن القصف المدفعي تركز في منطقة يعيس شمالي مريس وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة.

وأسفر القصف عن مصرع 17 عنصراً من المليشيا المدعومة من إيران، سبعة منهم قُتلوا في جبهة العود فيما أصيب 15 آخرون، بحسب ما ذكره موقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وفي السياق ذاته، ذكر المصدر أن اثنين من قيادات الحوثي الميدانية وقعوا في الأسر أثناء محاولتهما التسلل إلى أحد مواقع الجيش اليمني في جبهة مريس بالضالع.