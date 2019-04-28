شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 مسلحين وإصابة 6 بعمليات عسكرية في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (دولاينا)

قُتل ثمانية مسلحين على الأقل وأصيب ستة آخرون في عمليات جوية وبرية مشتركة، نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية في إقليم غور شمال غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم (الأحد).

وذكر فيلق ظفر رقم 207، التابع للجيش الأفغاني في بيان، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية نفذت العمليات بدعم جوي من قوات التحالف بمنطقة دولاينا بإقليم غور.

وأضاف البيان، أن ثمانية مسلحين قُتلوا وأصيب ستة آخرون، خلال العمليات، وتم تدمير مركبة إلى جانب ست دراجات نارية. وتعزز القوات المسلحة الأفغانية عملياتها لقمع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة التي تحاول توسيع نفوذها في إطار «هجوم الربيع» في مختلف أنحاء البلاد.