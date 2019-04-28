الحوادث الدموية تعود إلى سريلانكا بـ15 قتيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثرت الشرطة في سريلانكا على 15 جثة، من بينها 6 جثث لأطفال، بعد سماع دوي تفجيرات عدة في منزل كانت تحاول مداهمته شرق البلاد، حسبما قال متحدث باسم الشرطة أمس.

وقال روان جوناسيكارا إن عناصر القوات الخاصة بالشرطة مدعومة بالجيش حاصرت منزلا في ساينثاماروثو «360 كلم» شرق العاصمة، بسبب الاشتباه في علاقته بتفجيرات عيد الفصح الدموية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

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وأوضح أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من داخل المنزل، ثم وقعت ثلاثة انفجارات على الأقل داخل المنزل، وقال «قمنا بتفتيش المنزل وعثرنا على 15 جثة، 12 داخل المنزل وثلاث في الخارج، واتضح أن من بين القتلى ثلاث سيدات وستة أطفال».

وأضاف «الشرطة تعتقد أن واحدا أو أكثر من الانتحاريين نفذوا التفجيرات، ونقل طفل وامرأة أصيبا في الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري عملية تفتيش واسعة النطاق في المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة، والتي تخضع لحظر تجول غير محدد».

وقالت الشرطة إنها عثرت على 100 ألف حبة رولمان بلي، التي تستخدم لزيادة تأثير أي تفجير، ونقل عدد من عناصر قوات الأمن إلى المنطقة من أجل إجراء عمليات تفتيش في المنازل.

توابع التفجيرات