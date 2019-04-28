المهدي لثوار السودان: تعاملوا مع المجلس العسكري بالحكمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي أمس، إلى استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حتى تكتمل أهداف الشعب، مضيفا «نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري».

وأضاف المهدي، في مؤتمر صحفي «ندعو إلى التعامل مع المجلس الانتقالي بالحكمة لا بالانفعال»، مضيفا «نقدر للمجلس العسكري الانتقالي احترامه لدورنا، وأنه يجب تجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، فما حدث من النظام السابق مع ممتلكات الدولة كان تخصيصا، وليس خصخصة».

وأكد المهدي أنهم يخططون لثورة شعبية في أم درمان ومدن سودانية أخرى لقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي أطلت برأسها، وطالب بتجريد المؤتمر الوطني من كل الامتيازات، قائلا «من أكثر عبثيات النظام المباد التقلب مع مراعاة مصالحه».