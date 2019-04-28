بايدن لترمب: إذا كنت شابا سأعود إلى داري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تهكم المرشح الرئاسي الديمقراطي الأمريكي المحتمل جو بايدن، على الرئيس دونالد ترمب بقوله «إذا كان يبدو شابا وحيويا مقارنة بي، فيجب علي العودة إلى داري إذن».

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جاء تعليق بايدن خلال مقابلة مع برنامج «ذا فيو»، ردا على وصف ترمب نفسه بأنه شاب يبلغ من العمر 72 عاما، منتقدا بايدن الذي يكبره بأربعة أعوام.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض «أشعر أنني شاب، إنني شاب..لا يمكنني تصديق ذلك.. إنني أصغر شخص. أنا شاب نابض بالحياة».

وأضاف ترمب ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن طاعنا في السن «لن أقول أبدا إن أي شخص طاعن في السن.. لكنني أعلم أنهم جميعا يجعلونني أبدو صغيرا للغاية، من حيث العمر وأعتقد كذلك من حيث الطاقة».