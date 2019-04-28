رئيس سريلانكا يحظر جماعتين إسلاميتين يُشتبه بأنهما وراء تفجيرات عيد القيامة

كولومبو (رويترز) - قال مكتب رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا يوم السبت إن الرئيس حظر جماعتين إسلاميتين يُشتبه بأنهما وراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في سريلانكا يوم الأحد خلال احتفالات عيد القيامة وأدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا.
وأضاف المكتب في بيان أنه تم حظر جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم بموجب قوانين الطوارئ التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي عقب التفجيرات.
وقال مسؤولون أمنيون إنه يُشتبه بأن جمعية التوحيد الوطنية هي الجماعة الرئيسية التي نفذت الهجمات.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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