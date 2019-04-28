رئيس المجلس العسكري يشيد بدور مصر والسعودية والإمارات الداعم للسودان

كتبت- دعاء أبوهشيمة

أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بدور مصر الداعم للسودان، معربا عن امتنانه لتعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس، بحسب ما ذكرت الصحف السودانية.

كما توجه البرهان بالشكر للاتحاد الأفريقي والسعودية والإمارات على "مد يد العون للسودان"، مؤكدا أن وقفتهما كان لها تأثير كبير في هذه المرحلة.