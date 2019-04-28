القصة الكاملة لحبس المحامي المصري بالبحرين.. ماذا حدث؟

كتب- أسامة عبدالكريم:
تعرض مواطن محامي مصري، مقيم بدولة البحرين للحبس 7 أيام، بأمر نيابة البحرين، لإجراء التحقيقات مع بعد واقعة اشتباكات مع مواطن بحريني.
وقالت مها سالم، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قضة المحامي المصري المحبوس بالبحرين، معروضة على القضاء البحريني.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوقوع مشاجرة بين محامي مصري وأخر بحريني، داخل قاعة الغرفة التجارية البحرينية، وصلت حد التشابك بالإيدى، وتبادل السب واتهام مواطن بحريني بتلقي تمويلا من...
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