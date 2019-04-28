بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذوكس بعيد الفصح

هنأ الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ المسيحيين الأرثوذكس وكافة المواطنين الروس ب​عيد الفصح​ المجيد على التقويم الشرقي، مشيدًا بدور "الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في تعزيز لحمة المجتمع في ​روسيا​".

ولفت إلى أن " هذا العيد المسيحي العتيق ما انفك يملأ قلوب الناس بالسعادة والأمل والإيمان بانتصار الحياة والحب، فهو يعبر عن العلاقة الحميمة بين الأزمنة والتقاليد الروحية التي تخدم وحدة شعبنا"، لافتًا إلى أنه "لا بد في هذه المناسبة من الإشادة بدور الكنسية الأرثوذوكسية الروسية و​الطوائف​ المسيحية الأخرى الكبير والملهم، في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي الغني الذي تتسم به روسيا. الكنيسة تكرّس اهتمامها الرئيسي لترسيخ القيم الأسرية وتربية الأجيال بما يستحق أعلى درجات التقدير".