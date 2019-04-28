هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسيحيين الأرثوذكس وكافة المواطنين الروس بعيد الفصح المجيد على التقويم الشرقي، مشيدًا بدور "الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في تعزيز لحمة المجتمع في روسيا".
ولفت إلى أن " هذا العيد المسيحي العتيق ما انفك يملأ قلوب الناس بالسعادة والأمل والإيمان بانتصار الحياة والحب، فهو يعبر عن العلاقة الحميمة بين الأزمنة والتقاليد الروحية التي تخدم وحدة شعبنا"، لافتًا إلى أنه "لا بد في هذه المناسبة من الإشادة بدور الكنسية الأرثوذوكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى الكبير والملهم، في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي الغني الذي تتسم به روسيا. الكنيسة تكرّس اهتمامها الرئيسي لترسيخ القيم الأسرية وتربية الأجيال بما يستحق أعلى درجات التقدير".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذوكس بعيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.