الطوائف المسيحية بسوريا التي تتبع التقويم الشرقي احتفلت بعيد الفصح بإقامة الصلوات والقداديس

احتفلت الطوائف المسيحية في ​سوريا​ الّتي تسير وفق التقويم الشرقي، ب​عيد الفصح​ المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس وأماكن العبادة.

في التفاصيل، أُقيم قداس إحتفالي في ​كاتدرائية مار جرجس​ البطريركية للسريان الأرثوذكس في حي ​باب توما​ بدمشق، كما أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة النبي الياس وكنيسة مار أفرام ب​مدينة حلب​.

وفي حمص، أُقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة أم الزنار، دير الآباء اليسوعيين، كنيسة سيدة السلام، كنيسة الأربعين، مطرانية الروم الأرثوذكس و​الطائفة الإنجيلية​ ومطرانية ​السريان الكاثوليك​.

وتمّ الاحتفال بعيد قيامة ​السيد المسيح​ في ​مدينة الحسكة​ بإقامة الصلوات والقداديس في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس وكنيسة السيدة العذراء ب​مدينة القامشلي​.

كما أُقيمت الصلوات والقداديس بمطرانية حماة للروم الأرثوذكس، مطرانية السريان الكاثوليك، مطرانية السريان الأرثوذكس، وفي محردة بالكنيسة الإنجيلية المشيخية وفي منطقة كفر بهم بكنيسة مار إلياس للروم الكاثوليك.

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أمّا في ​السويداء​، فقد أُقيمت الصلوات والقداديس في كنيستي مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس والراعي الصالح الإنجيلية بمدينة السويداء، وكنيسة مار الياس الغيور للروم الأرثوذكس في عرى وكنائس القريا والدارة للروم الأرثوذكس.

وفي ​طرطوس​، ترأس مساء أمس وكيل مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس الأب الأرشمنديت أليكسي نصور، قداسًا إلهيًّا في كنيسة السيدة بطرطوس، مركّزًا في عظته على المعاني السامية لعيد الفصح المجيد والخصال الرفيعة التّي جاء بها السيد المسيح.

إلى ذلك، احتفلت الطوائف المسيحية الّتي تسير على التقويم الشرقي في درعا، بعيد الفصح بإقامة بالصلوات والقداديس في كنيسة جاورجيوس بمدينة ازرع، وفي ​كنيسة مار مخايل​ ببلدة ذنيبة المجاورة لازرع قرعت الكنائس أجراسها احتفالًا بهذه المناسبة.

وفي محافظة ​اللاذقية​، أُقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة القديس نيقولاس في حي العوينة، كنيسة ماراندراوس في المشروع الثاني، كنيسة ماريو حنا المعمدان في المشروع السابع، كنيسة السيدة العذراء في أوغاريت وكاتدرائية القديس جورجيوس في سوق الصاغة.

كما أقيمت الصلوات والقداديس في كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل في حي الأمريكان و​البربارة​ في حي علي الجمال ومارالياس في حي الفاروس.