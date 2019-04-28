ملك السعودية التقى وزير خارجية اليابان وبحث معه بسبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، في مكتبه بقصر اليمامة في ​الرياض​، وزير الخارجية ​اليابان​ية تارو كونو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث بسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبآفاق التعاون بين البلدين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص "​قمة العشرين​" المقبلة الّتي ستُعقد في اليابان.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الخارجية إبراهيم العساف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وسفير السعودية لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، سفير اليابان لدى الرياض تسوكاسا إيمورا، وعدد من المسؤولين.