دفاع روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​، في نشرة لها بشأن الوضع في ​سوريا​ بأن الجانب الروسي في لجنة ​الهدنة​ الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 3 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، 1 في حماه و2 في ​اللاذقية​، في حين رصد الجانب التركي 32 خرقا، 4 في حماه و22 في حلب و4 في إدلب و2 في اللاذقية.

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