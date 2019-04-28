"سانا:" المجموعات "الإرهابية" اعتدت بـ4 قذائف صاروخية على السقيلبية بريف حماة

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، بأنّ "المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة قلعة المضيق، جدّدت خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد وأطلقت أريع ​قذائف صاروخية​ على منازل الأهالي في ​مدينة السقيلبية​ في ​ريف حماة​ الشمالي".

وبيّنت أنّ "​الإعتداءات الإرهابية​ تسبّبت بإحداث أضرار مادية في بعض منازل المواطنين وممتلكاتهم، من دون وقوع إصابات بين المدنيين".

وذكّرت بأنّ "يوم أمس، أُصيب مدني بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة مصياف في ريف حماة الشمالي".