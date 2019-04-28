بابا الفاتيكان يتبرع بنصف مليار دولار للمهاجرين العالقين في المكسيك

تبرع بابا ​الفاتيكان​ فرنسيس الأول بـ500 ألف ​دولار​ للمساعدة في استقبال ​المهاجرين​ من دول ​أميركا​ الوسطى الذين تقطعت بهم السبل في ​المكسيك​.

وذكرت صحيفة "Vatican News" أنه "من المقرر إنفاق هذا المبلغ على تمويل 27 مشروعا في 16 كنيسة"، لافتة الى أنه "وصل الى المكسيك منذ العام الماضي 75 ألف مهاجر من بلدان أميركا الوسطى، معظمهم من ​هندوراس​، و​سلفادور​، و​غواتيمالا​، قاصدين العبور إلى ​الولايات المتحدة​ التي أغلقت حدودها أمامهم".