مقتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان غربي البلاد

قُتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجوم نفذه مسلحو حركة طالبان على مخفر في ولاية غور غربي البلاد.
وأكد نائب والي غور حبيب الله رادمانيش، في تصريح صحفي، أن "مسلحي الحركة سيطروا على المخفر في منطقة باند بايان، لفترة قصيرة عقب الهجوم"، مشيرًا إلى أن "اشتباكاً بين المهاجمين وقوات الأمن اندلع عقب الهجوم سقط فيه عدد كبير من مقاتلي طالبان".
وأعلن رئيس الأطباء في مستشفى غور مقتل 8 من الشرطة وإصابة خمسة آخرين يخضعون للعلاج، ولم يصدر بيان عن حركة طالبان بخصوص الهجوم.
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