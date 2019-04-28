10 قتلى على الأقل وآلاف النازحين عقب فيضانات شديدة في إندونيسيا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا، وفقد 8 آخرين إثر عقب أيام من ​أمطار​ غزيرة تحولت إلى ​فيضانات​ وانزلاقات أرضية في سومارتا ب​إندونيسيا​”، مشيرة إلى أن هناك نحو 12 ألف شخص تم إجلائهم، بينما دٌمرت مئات المباني والجسور والطرق.

وأكّد المتحدث باسم هيئة الكوارث الوطنية سيتوبو بيراو أن “تأثير هذه الكارثة قد يتزايد إذا استمرت الأمطار في الهطول".

ويذكر أن فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا وقعت في شهر كانون الثاني الماضي، أدت إلى مقتل 70 شخصًا على الأقل، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.