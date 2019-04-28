مصادر قواتية تتساءل: هل سوء ادارة المعركة ادى لسقوط الغرفة الفرنسية عام 1981؟

أشارت مصادر قواتية، في ذكرى حرب زحلة التي وقعت في 27 نيسان 1981 الى أنه "في مثل هذا اليوم من ٢٧ نيسان ١٩٨١ سقطت الغرفة الفرنسية في جبال صنين المشرفة على تلال زحلة، وسقط العديد من القتلى البعض منهم بقي مفقوداً ولم يستطع احد جلبهم في حينه مثل الشهيد خليل غطاس الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند مقتله ورفيقه طوني شدياق وقضى العديد من رفاقهما دفاعًا عن الموقع"، لافتة الى أنه "على الفور عقد قائد ​القوات اللبنانية​ في زحلة و​البقاع​ ​جو اده​ اجتماعا" عاجلا" مع القيادات الحزبية والعسكرية ومع اللجنة العليا لزحلة بوجود المطارنة الثلاثة لشد المعنويات التي اهتزت بعد سقوط الغرفة الفرنسية"، مضيفة: "السؤال الطاغي كان عند الجميع، كيف صمدت الجبهات والقطاعات في زحلة بقوة امام تفوق العدو ب​السلاح​ والعدد والعتاد ، وكيف للغرفة الفرنسية ان تسقط رغم انحسار وشل مروحيات Gazelle السورية بعد اسقاط واحدة منها في تاريخ ٢٨ من نيسان ١٩٨١ ام ان ما حصل كان نتيجة سوء ادارة معركة الدفاع عن الغرفة الفرنسية من قبل ​القيادة​ العسكرية في ​بيروت​ رغم الامكانيات المتوافرة لديها" .

ولفتت الى أن "الهدف من الاجتماعات كان شد المعنويات واعادة الثقة بالقيادة المركزية وهو ما قام به القائد جو اده ومعه القائد ألياس الزايك وبعدهما رئيس غرفة العمليات جورج عواضه "ابو الهول "بشرح المعطيات العسكرية على الأرض وكيف ان سقوط الغرفة الفرنسية لن يؤثر على وضع زحله العسكري وعلى جبهاتها الصامدة"، مشيرة الى أنه " اثر ذلك صدرت وثيقة تاريخية بالصمود من قبل الهيءة العليا لزحله ، كما أصدر المطران فرح بيانا" اكد فيه رفض زحلة التفاوض مع القيادات السورية تحت وابل القنابل".