البعريني أمل ان تحمل الأعياد الازدهار للبنان فيتجاوز المصاعب

توجه عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​ بالمعايدة للمسيحيين الذين يعتمدون التقويم الشرقي لمناسبة حلول ​عيد الفصح​ المبارك. وامل ان تحمل الأعياد الخير والازدهار ل​لبنان​ فيتجاوز المصاعب الاقتصادية والسياسية، ويبقى وطن الرسالة الذي يجسد العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين

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