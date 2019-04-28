تمنّى وزير العمل كميل أبو سليمان، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "فصحًا مجيدًا لكلّ أهلنا الّذين يتبعون التقويم الشرقي... وعسى أن يحمل السلام إلى شرقنا. المسيح قام حقًّا قام".
بدوره، نشر وزير الشؤون الإجتماعية ريشارد قيومجيان، صورة لأيقونة القيامة، وأرفقها بالتعليق التالي: "ليفض نور قيامتك على لبنان وشرقنا ويبلسم جراحه ويشدّ من عزم مسيحيّيك ليثبتوا في أرضهم ويشهدوا لمحبتك. فصح مجيد لأهلنا الّذين يعتمدون التقويم الشرقي".
أمّا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، فلت إلى أنّ "على أنغام الطقس البيزنطي العابق بالقداسة، اخرستوس أنستى اليثوس انستى، لنحمل رسالة السلام مع إله السلام... فصح مجيد".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان وقيومجيان وبو عاصي هنأوا بعيد الفصح: عسى أن يحمل السلام إلى شرقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.