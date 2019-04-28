أبو سليمان وقيومجيان وبو عاصي هنأوا بعيد الفصح: عسى أن يحمل السلام إلى شرقنا

تمنّى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "فصحًا مجيدًا لكلّ أهلنا الّذين يتبعون التقويم الشرقي... وعسى أن يحمل السلام إلى شرقنا. ​المسيح​ قام حقًّا قام".

بدوره، نشر وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشارد قيومجيان​، صورة لأيقونة القيامة، وأرفقها بالتعليق التالي: "ليفض نور قيامتك على ​لبنان​ وشرقنا ويبلسم جراحه ويشدّ من عزم مسيحيّيك ليثبتوا في أرضهم ويشهدوا لمحبتك. فصح مجيد لأهلنا الّذين يعتمدون التقويم الشرقي".

أمّا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، فلت إلى أنّ "على أنغام الطقس البيزنطي العابق بالقداسة، اخرستوس أنستى اليثوس انستى، لنحمل رسالة السلام مع إله السلام... فصح مجيد".