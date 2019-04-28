اللقيس: هناك ارادة سياسية جامعة في ان تكون الموازنة مضبوطة

اكد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ ان ​الموازنة​ اخذت وقتها في ​وزارة المالية​ وسلمت ل​مجلس الوزراء​ حسب الاصول ، هناك ارادة سياسية جامعة لاسيما من ​حركة امل​ في ان تكون موازنة مضبوطة ومدروسة كي لا تطال الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وهناك اجماع حول ذلك

وخلال استقبال وفود نقابية زراعية هيئات نسائية وفعاليات اجتماعية في دارته في ​بوداي​، اضاف اللقيس ان "الثلاثاء اول اجتماع بخصوص الموازنة وقد تحتاج لوقت وفخامة الرئيس تحدث عن جلسات متتالية لتحويلها الى ​مجلس النواب​ واقرارها بقانون خاص".

واكد اللقيس ان ​وزارة الزراعة​ ككل الوزارات على الاكيد سيحصل تخفيض في موازنتها، ونتمنى ان لا تطال التخفيضات ادوية مكافحة الحشرات والبذور.