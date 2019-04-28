اللقيس: هناك ارادة سياسية جامعة في ان تكون الموازنة مضبوطة

اكد وزير الزراعة حسن اللقيس ان الموازنة اخذت وقتها في وزارة المالية وسلمت لمجلس الوزراء حسب الاصول ، هناك ارادة سياسية جامعة لاسيما من حركة امل في ان تكون موازنة مضبوطة ومدروسة كي لا تطال الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وهناك اجماع حول ذلك
وخلال استقبال وفود نقابية زراعية هيئات نسائية وفعاليات اجتماعية في دارته في بوداي، اضاف اللقيس ان "الثلاثاء اول اجتماع بخصوص الموازنة وقد تحتاج لوقت وفخامة الرئيس تحدث عن جلسات متتالية لتحويلها الى مجلس النواب واقرارها بقانون خاص".
واكد اللقيس ان وزارة الزراعة ككل الوزارات على الاكيد سيحصل تخفيض في موازنتها، ونتمنى ان لا تطال التخفيضات ادوية مكافحة الحشرات والبذور.
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