كنعان:نسعى لتحسين الاقتصاد وتجنيبه المشاكل المالية حتى لا يهاجر شبابنا

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له من ​بيت شباب​ الى أن "نمر بظروف صعبة والمنطقة على براكين ولكن وبحكمة رئيس الجمهورية ميشال عون وبالتفاهمات التي ارسيناها وايماننا بالبلد نجنب الوطن الخضات"، لافتا الى أن "الاكثر استقرارا في المنطقة وجيشنا قوي ونسعى لنكون على قدر المسؤولية لتحسين الاقتصاد وتجنيبه المشكلات المالية حتى لا يهاجر الشباب ويشعر اللبناني باهتمام الدولة به ويؤمن على مستقبله".

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