بو صعب:سأتقدم باقتراح قانون للاعتراف بشهداء الصليب الأحمركشهداء الواجب

اعتبر وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ خلال تمثيله الرئيس ميشال عون في احياء ​الصليب الأحمر​ اللبناني الذكرى الرابعة والثلاثين لشهدائه تحت شعار "هي قصة ثقة" أن "شهداء الصليب الأحمر سقطوا وهم متطوعون في حين ان الشهداء ينتمون الى مؤسسات عسكرية ويستشهدون وهم يؤدون الواجب وهذا شرف كبير لهم ونضيف على نبل شهادة شهداء الصليب الأحمر انهم استشهدوا وهم متطوعون لخدمة الآخرين". وشدد بو صعب على" اهمية ثقة الناس بالمؤسسات سواء أكانت عسكرية ام جمعية الصليب الأحمر وغيرها فتحترم وتنحني للزي الذي يرتديه المنتمي الى هذه المؤسسات".

وتمنى "ان يسمح له الوقت ان يتطوع ولو ليوم واحد في الشهر في مركز للصليب الاحمر للقيام بهذا الواجب الإنساني الذي راوده منذ زمن . وذكر بو صعب بمؤازرة الصليب الأحمر للجيش اللبناني في اثناء الحرب مؤكدا ان" متطوعي الصليب الأحمر هم جزء لا يتجزأ من المهمة الوطنية الكبرى النبيلة المناط بها ​الجيش اللبناني​ لحماية الوطن"، واعدا بانه " سيتقدم باقتراح قانون للاعتراف بشهداء الصليب الأحمر كشهداء الواجب اسوة ب​شهداء الجيش اللبناني​".