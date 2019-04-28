شيراز فرحات شبيب توجه رسالة لأمهات الشهداء ولذلك تطلب العذراء مريم أن تزور المنازل

في ​ظهورات العذراء​ مريم في ​إيطاليا​ أسمت نفسها "روزا ميستيكا" أي "الوردة السرية" وطلبت أن تكون "العذراء الزائرة" في البيوت، والسيدة شيراز فرحات، التي نستضيفها في هذه المقابلة، لديها سبعة تماثيل للسيدة ​مريم العذراء​ وبارك هذه التماثيل ​البابا​ يوحنا بولس الثاني، وهو الذي سمح بزيارة هذه التماثيل المنازل.

تتحدث شبيب في هذا الجزء الرابع من المقابلة، والتي أجرتها معها رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، عن أسباب طلب "العذراء مريم" أن تزور المنازل؟

ما هي الرسالة التي وجهتها شيراز لأمهات الشهداء؟

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ما هي ​الصلاة​ التي طلبت الممرضة غير ​المسيحية​ أن تعلمها إياها شيراز؟

تابعوا ​تفاصيل​ المقابلة بالفيديو.