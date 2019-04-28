في ظهورات العذراء مريم في إيطاليا أسمت نفسها "روزا ميستيكا" أي "الوردة السرية" وطلبت أن تكون "العذراء الزائرة" في البيوت، والسيدة شيراز فرحات، التي نستضيفها في هذه المقابلة، لديها سبعة تماثيل للسيدة مريم العذراء وبارك هذه التماثيل البابا يوحنا بولس الثاني، وهو الذي سمح بزيارة هذه التماثيل المنازل.
تتحدث شبيب في هذا الجزء الرابع من المقابلة، والتي أجرتها معها رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، عن أسباب طلب "العذراء مريم" أن تزور المنازل؟
ما هي الرسالة التي وجهتها شيراز لأمهات الشهداء؟
ما هي الصلاة التي طلبت الممرضة غير المسيحية أن تعلمها إياها شيراز؟
تابعوا تفاصيل المقابلة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر شيراز فرحات شبيب توجه رسالة لأمهات الشهداء ولذلك تطلب العذراء مريم أن تزور المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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