الراعي دعا الحكومة إلى تخفيض عجز الموازنة وضبط أبواب الهدر

دعا ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​ إلى الإسراع في إقرار ​الموازنة​ مع ضبط أبواب الهدر ولملمة أموال الدولة من المرافق و​الأملاك البحرية​ والتقشف في الإنفاق والاسفار.

ورأى في عظة ألقاها في قداس ترأسه اليوم انه "على الحكومة تخفيض عجز الموازنة وعلى المجلس النيابي تحديث القوانين للحث على الاستثمار".

اما في الموضوع التربوي، فدعا الراعي إلى "فصل التشريع في ​القطاع الخاص​ عن ​القطاع العام​ والا وجب على الدولة أن تدفع لأن التشريع يستدعي التمويل".

ورفض البطريرك عزم الحكومة عدم دعم ​المدارس​ المجانية وربما إلغاءها كما رأى انه عليها أن تبطل التعاقد مع المدارس الوهمية اذا وجدت.