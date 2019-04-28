اطلاق سراح السجينين السوريين في إسرائيل وتسليمهما عبر معبر القنيطرة

أطلقت ​السلطات الإسرائيلية​ سراح سجينين سوريين، زيدان طويل وخميس أحمد، من سجونها وتم استلامهما من الجانب السوري عبر معبر ​القنيطرة​ الحدودي بين إسرائيل و​سوريا​.

ويذكر أنه "تم الإفراج عنهما بعد إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باوملالى إلى إسرائيل مطلع الشهر الجاري عن طريق ​روسيا​، والذي قتل في معركة "السلطان يعقوب" قبل سبع وثلاثين عامًا".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "وزيرة ​العدل​ المنتهية ولايتها أيليت شاكيد ورئيس الدولة ريؤوفين ريفلين ‏وقعا على كتاب العفو للسجينيْن السوريين ‏المنْوي الإفراج عنهما من السجن الإسرائيلي ‏وذلك بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت".