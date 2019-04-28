اطلاق سراح السجينين السوريين في إسرائيل وتسليمهما عبر معبر القنيطرة

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح سجينين سوريين، زيدان طويل وخميس أحمد، من سجونها وتم استلامهما من الجانب السوري عبر معبر القنيطرة الحدودي بين إسرائيل وسوريا.
ويذكر أنه "تم الإفراج عنهما بعد إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باوملالى إلى إسرائيل مطلع الشهر الجاري عن طريق روسيا، والذي قتل في معركة "السلطان يعقوب" قبل سبع وثلاثين عامًا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "وزيرة العدل المنتهية ولايتها أيليت شاكيد ورئيس الدولة ريؤوفين ريفلين وقعا على كتاب العفو للسجينيْن السوريين المنْوي الإفراج عنهما من السجن الإسرائيلي وذلك بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت".
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