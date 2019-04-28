تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي الروسي "جلوناس"

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم الأحد، بأنه تم تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي للملاحة "جلوناس- أم"، من قاعدة بليستسك الفضائية والذي كان من المقرر إطلاقه في 13 مايو، إلى 27من نفس الشهر، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.
ولم يحدد المصدر سبب تأجيل الإطلاق المحتمل، لكنه قال إنه لا توجد أي ملاحظات على
يذكر أن نظام "جلوناس" هو نظام ملاحة عالمي مجهز بالأقمار الاصطناعية، تديره وكالة الفضاء الحكومية الروسية، وهو نظام نظير لنظام "جي بي إس" الأمريكي للملاحة. وكان قد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للمنظومة في عام 1982.
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