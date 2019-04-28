وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو اليوم الاحد إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق. إلى العراق. وذكر مصدر بوزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم أن الوزير التركي سيلتقي نظيره العراقي محمد علي الحكيم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية وكبار المسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا يصل إلى العراق في زيارة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.