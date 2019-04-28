مقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة في قصف للحوثيين على تعز

أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد بمقتل 6 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لميليشيات الحوثي على قرية مشرفة غربي تعز، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد استهدفت أمس تعزيزات لميليشيا الحوثي في محافظة
تعز؛ مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات وتدمير وإحراق عدد من آلياتهم وعرباتهم العسكرية، كما قامت وحدات من مدفعية الجيش اليمني بقصف مواقع وتجمعات للحوثيين في ذات المحافظة.
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