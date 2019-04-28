رئيس إسرائيل: هجوم كاليفورنيا "تذكير مؤلم" بمعاداة السامية

استنكر رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين إطلاق النار الذي وقع في كنيس يهودي في كاليفورنيا، ووصفه بأنه "تذكير مؤلم آخر بأن معاداة السامية وكراهية اليهود لا تزال موجودة، وفي كلمكان".
وكانت سيدة قد لقيت حتفها وأصيب ثلاثة آخرون بعدما فتح مسلح أمس النار داخل كنيس ببلدة بواي شمال سان دييجو.
وقال ريفلين، في بيان، :"لا يوجد بلد ولا مجتمع محصن. يمكن فقط من خلال التعليم لإحياء ذكرى الهولوكوست والتسامح أن نتعامل مع هذا البلاء".
وأضاف :"قلوبنا مع أسرة عائلة جيلبرت كاي ... ومع عائلات الضحايا والمجتمع بأكمله. نحن معكم في هذه الأوقات العصيبة".
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