مصرع 10 أشخاص ونزوح الآلاف عقب فيضانات شديدة بإندونيسيا

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وفقد ثمانية آخرون إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة أجزاء من مقاطعة بنجكولو الإندونيسية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان عدة أنهار في بنجكولو، مما أدى إلى غمر عدة أجزاء من المقاطعة، وتم إجلاء نحو 12 ألف شخص بينما دٌمرت مئات المباني

والجسور والطرق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية اليوم الأحد .كما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية وقطعت الاتصالات البرية بين المناطق في بنجكولو وبين المقاطعة وغيرها من المقاطعات.وقال حاكم بنجكولو روحيدين مرسياه إن الفيضانات ضربتجميع المناطق والمدن في المقاطعة تقريبًا، مشيرا إلى أنه تم نشر عمال الإنقاذ للمساعدة في إجلاء السكان المتضررين وتقليل آثار الفيضانات والانهيارات الأرضية وخاصة على الطرق الحيوية.وأضاف أنه تم إرسال المعدات الثقيلة من مكتب الأشغال العامة والإسكان إلى مواقع الانهيارات الأرضية، ولكن نظرًا لأن عددها محدود فقد دعا شركات المزارع والتعدين في مقاطعة بنجكولو إلى إرسال معدات ثقيلة إلى المناطق المتضررة.