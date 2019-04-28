اعتقال 3 إرهابيين في عملية أمنية بمحافظة كركوك

أعلنت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأحد اعتقال ثلاثة من الإرهابيين في محافظة كركوك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت القيادة في بيان إن "قوات العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من اعتقال ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة طوبزاوة بمحافظة كركوك"، مشيرة إلى أن "العملية تم

وأوضحت القيادة أن "هؤلاء الـ 3 مطلوبون للقضاء العراقي، عن عمليات استهداف الأجهزة الأمنية المتكررة، وابتزاز وإرهاب المواطنين الأبرياء".

وأطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق - في وقت سابق اليوم - عملية أمنية كبيرة لتطهير جبال حمرين عند حدود محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين .

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم الأحد اعتقال ثلاثة من الإرهابيين في محافظة كركوك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقالت القيادة في بيان إن "قوات العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من اعتقال ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة طوبزاوة بمحافظة كركوك"، مشيرة إلى أن "العملية تمتنفيذها ليلا لعنصر المباغتة".وأوضحت القيادة أن "هؤلاء الـ 3 مطلوبون للقضاء العراقي، عن عمليات استهداف الأجهزة الأمنية المتكررة، وابتزاز وإرهاب المواطنين الأبرياء".وأطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق - في وقت سابق اليوم - عملية أمنية كبيرة لتطهير جبال حمرين عند حدود محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين .

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