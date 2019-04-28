عبدالفتاح البرهان يشكر مصر والإمارات والسعودية لدعمهم السودان

وجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الشكر لكلاً من مصر والسعودية والأمارات لدورهم الداعم للسودان ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
كما شكر البرهان الاتحاد الإفريقي على مد يد العون للسودان، مؤكدا أنّ وقفتهم كان لها تأثير كبير في هذه المرحلة.
الجدير بالذكر أن اجتمع أمس الأحد قوى
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