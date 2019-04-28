ترامب يجدد انتقاده لوسائل الإعلام

خصص الرئيس الأميركي دونالد ترامب جزءاً كبيراً من خطاب ألقاه في ولاية ويسكونسين لانتقاد وسائل الإعلام، بعيداً عن واشنطن حيث كان يجري العشاء التقليدي للصحفيين والمراسلين، الذي قاطعه الرئيس معتبراً أنه حدث "ممل".

واختار ترامب أن يتوجه إلى مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة، مقاطعا ًالعشاء كما فعل في 2017 و2018.

واتهم ترامب في كلمة في هذا التجمع، وسائل الإعلام "بنشر أخبار كاذبة" وقال "إنهم يزيفون"، وتابع "أقول لكم، هل تعرفون ما هو السيئ في الأمر؟ تقييمهم هو السيئ لأن الناس لا يصدقونهم".

وفي واشنطن، قال أوليفر نوكس رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض، الحضور في العشاء، إنه لا يريد التحدث عن ترامب، لكنه دعا إلى رفض خطابه.

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وكان تقليد إقامة هذا العشاء بدأ في 1921 ومنذ 1980، حضر كل الرؤساء الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء العشاء، باستثناء الرئيس رونالد ريجن في 1981، لأنه كان يتعافى من اعتداء أصيب فيه بجروح بالغة.

وفي عشاء العام 2011، استهدف الرئيس السابق باراك أوباما، ترامب الذي كان بين المدعوين بانتقادات حادة.

وهذه السنة وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، لا يشمل برنامج العشاء أي شخصية فكاهية تسخر من الرئيس والصحفيين، فقد اختارت الجمعية مؤرخاً هو رون شيرناو ليتحدث خلاله.

وترافق هجمات ترامب على الصحفيين مع الغياب شبه الكامل للقاء الصحافي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، ومنذ أكثر من أربعين يوماً لم تحضر ساندرز إلى قاعة الصحافة الشهيرة لترد على أسئلة الصحفيين.

وهذه السنة، لم تحضر ساندرز عشاء الجمعية، خلافاً لما حدث العام الماضي، بينما تلقى فريق ترامب بأكمله توجيهات برفض دعوة جمعية مراسلي البيت الأبيض.