الإسبانيون يصوتون في انتخابات برلمانية مبكرة

يتوجه نحو 37 مليون إسباني يحق لهم التصويت، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد أن سحبت الأحزاب الكاتالونية دعمها لاقتراح الموازنة.

ويتصدر حزب سانشيز "العمال الاشتراكي الإسباني" استطلاعات الرأي، لكن يبدو أنه من المحتمل أن يحصل على أقل من الأغلبية، وسوف يحتاج إلى دعم حزب بوديموس وربما أحزاب أخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وإذا تمكنت القوى المحافظة التي يقودها حزب الشعب الإسباني من الحصول على الأغلبية، فإن الحزب الجديد "فوكس" قد يصبح عضواً في الائتلاف، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها حزب يميني في حكومة مركزية منذ عقود.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العادية في يونيو 2020.