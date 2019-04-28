كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يتبرع بنصف مليار دولار للمهاجرين العالقين في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع بابا الفاتيكان فرنسيس بـ500 ألف دولار للمساعدة في استقبال المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الذين تقطعت بهم السبل في المكسيك.

وذكرت صحيفة "Vatican News" أنه من المقرر إنفاق هذا المبلغ على تمويل 27 مشروعا في 16 كنيسة.

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ووصل إلى المكسيك منذ العام الماضي 75 ألف مهاجر من بلدان أمريكا الوسطى، معظمهم من هندوراس، وسلفادور، وغواتيمالا، قاصدين العبور إلى الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمامهم.