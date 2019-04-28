كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تستقبل نصف مليون سائح صيني هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع تركيا استقبال ما يصل إلى 500000 سائح صيني في عام 2019 بفضل زيادة النقل الجوي بين أنقرة وبكين.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السياح الصينيين في تركيا بنسبة 59٪ ليصل إلى 500،000، مقارنة بـ 394،000 في عام 2018.

ويعود الفضل في زيادة الرحلات الجوية إلى إسطنبول من الصين إلى التوقعات الإيجابية حيث أن المزيد من شركات الطيران ستوفر رحلات إضافية إلى تركيا، مثل شركة طيران جنوب الصين التي ستطير ثلاث مرات أسبوعيًا إلى إسطنبول اعتبارًا من 30 أبريل.

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واستقبلت تركيا 39.5 مليون زائر أجنبي في عام 2018، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة العام الماضي.

في العام الماضي، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 21.84 في المائة على أساس سنوي.

كانت إسطنبول، المدينة السياحية المشهورة عالميًا في تركيا، الوجهة الأولى مع 13.4 مليون سائح، تمثل 34 في المائة من جميع الزوار الأجانب.