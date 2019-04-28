كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تستقبل نصف مليون سائح صيني هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المتوقع أن يرتفع عدد السياح الصينيين في تركيا بنسبة 59٪ ليصل إلى 500،000، مقارنة بـ 394،000 في عام 2018.
ويعود الفضل في زيادة الرحلات الجوية إلى إسطنبول من الصين إلى التوقعات الإيجابية حيث أن المزيد من شركات الطيران ستوفر رحلات إضافية إلى تركيا، مثل شركة طيران جنوب الصين التي ستطير ثلاث مرات أسبوعيًا إلى إسطنبول اعتبارًا من 30 أبريل.
واستقبلت تركيا 39.5 مليون زائر أجنبي في عام 2018، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة العام الماضي.
في العام الماضي، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 21.84 في المائة على أساس سنوي.
كانت إسطنبول، المدينة السياحية المشهورة عالميًا في تركيا، الوجهة الأولى مع 13.4 مليون سائح، تمثل 34 في المائة من جميع الزوار الأجانب.