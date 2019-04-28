كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الانتخابات التشريعية في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختار اليوم الأحد الناخبون في إسبانيا رئيسا للحكومة في انتخابات يرجح أن يفوز فيها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، المناهض لليمين المتطرف.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب اليميني القومي بزعامة سانتياغو أباسكال منافس سانشيز الرئيس، قد يحصل على أكثر من 10% من الأصوات ليشغل بذلك حوالي 30 مقعدا في مجلس النواب في بلد غاب عنه اليمين القومي منذ عهد الجنرال فرانسيسكو فرانكو المنتهي سنة 1975.

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ورغم أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الهجرة، تحتل مكانة مهمة في البرامج الانتخابية للقوى السياسية الإسبانية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، تظل وحدة إسبانيا وخصوصا مسألة إقليم كتالونيا في مقدمة الأولويات، إلى جانب دعوة قوى سياسية إلى التخلص من مواد دستورية من عصر ما بعد الفاشية.