بوتين يهنئ الأرثوذوكس بعيد الفصح

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هنأ الرئيس فلاديمير بوتين المسيحيين الأرثوذكس وكافة المواطنين الروس بعيد الفصح المجيد على التقويم الشرقي، مشيدا بدور الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في تعزيز لحمة المجتمع في روسيا.

وورد في التهنئة: "ما انفك هذا العيد المسيحي العتيق يملأ قلوب الناس بالسعادة والأمل والإيمان بانتصار الحياة والحب، فهو يعبر عن العلاقة الحميمة بين الأزمنة والتقاليد الروحية التي تخدم وحدة شعبنا".

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وأضاف: "لا بد في هذه المناسبة من الإشادة بدور الكنسية الأرثوذوكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى الكبير والملهم، في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي الغني الذي تتسم به روسيا".

وتابع: "الكنيسة تكرّس اهتمامها الرئيس لترسيخ القيم الأسرية وتربية الأجيال بما يستحق أعلى درجات التقدير".