كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيضان يبدأ في موزمبيق في أعقاب إعصار كينيث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت الفيضانات، اليوم، في أجزاء من شمال موزمبيق، التي ضربها إعصار كينيث قبل ثلاثة أيام.
وحثت حكومة موزامبيق الكثيرين على البحث فورًا عن مناطق أعلى خوفًا من الفيضانات والانهيارات الطينية في الأيام المقبلة.
وقالت الحكومة، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم منذ أن وصلت العاصفة مساء الخميس بقوة إعصار من الفئة الرابعة.
وتتساقط الأمطار الغزيرة في مدينة بيمبا الرئيسية في المنطقة، التي فقدت قوتها.
وأظهرت الصور الجوية، السبت، عدة مجتمعات ساحلية سوتها العاصفة في أقصى شمال مقاطعة كابو ديلجادو.
وصل إعصار كينيث، بعد ستة أسابيع فقط من سقوط إعصار إيداي في وسط موزمبيق وقتل أكثر من 600 شخص.