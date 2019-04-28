كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: "داعش" قد يهاجم منتجعات في إفريقيا وآسيا بعد تفجيرات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر استخباراتيه، أن انهيار خلافة "داعش" مهد الطريق لمزيد من الهجمات على غرار سريلانكا على رواد العطلات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جنوب آسيا وشرق إفريقيا.

وحسب مصادر صحيفة "صنداي تليجراف"، يُزعم أن المسؤولين يشعرون بالقلق من أن المقاتلين الجهاديين، الذين طُردوا من آخر معاقلهم في باغوز في شرق سوريا الشهر الماضي، أصبح لهم مطلق الحرية في تنظيم هجمات في منتجعات العطلات.

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وأضافت الصحيفة، أنه من المفهوم أن هذه الوجهات الشعبية مثل الهند وجزر المالديف والمنتجعات في كينيا وتنزانيا هي من بين الأهداف الأكثر ترجيحًا.

وقالت المصادر: "إنه لأمر رائع أن الخلافة دُمِّرت، لكن على المدى القصير إلى المتوسط يخلق مشكلة مع انتشار مقاتلي "داعش" في جميع أنحاء العالم والسعي لتنفيذ هجمات لتعزيز رسالة داعش".

ووفقًا للصحيفة، يعتقد أيضًا أن الانتحاريين السريلانكيين كانوا على اتصال بقادة تنظيم "داعش" في العراق، وأن اثنين منهم سافروا إلى سوريا.