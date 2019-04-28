كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يدق ناقوس الخطر في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 14.7 في المائة بين شهري ديسمبر وفبراير الماضيين وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عقد، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت مؤخرا، نتيجة لأزمة العملة في العام الماضي.

وتضمنت البيانات القاتمة ارتفاع معدل بطالة الشباب بنسبة 26.7 في المائة، وهو رقم قياسي في ما يقرب من عقدين.

وقدر يالسين كاراتيب، الاقتصادي التركي العدد الإجمالي للأتراك العاطلين عن العمل بنحو 7 ملايين، مشددًا على أن الوضع الفعلي أكثر إثارة للقلق مما ادعت السلطات.

Advertisements

وقال إبراهيم قهوجي، المعلق في صحيفة كرار اليومية: "نحن فقط في بداية الأزمة الاقتصادية وأرقام البطالة تنذر بالخطر"، محذرًا من أن هذه الأرقام من المحتمل أن ترتفع في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن ما يصل إلى مليون شخص يبحثون عن عمل لأكثر من عام بسبب تقلص مجالات العمل الجديدة.

انكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2018، وهو أسوأ أداء له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يشير إلى أن انخفاض الليرة العام الماضي بنحو 30 في المائة، والذي استمر أيضًا في عام 2019، دفعه إلى الركود بسبب ارتفاع التضخم.