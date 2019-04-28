كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس" يعرب عن القلق العميق إثر الهجوم على كنيس كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الأحد، عن "قلقه البالغ" من إطلاق النار على كنيس كاليفورنيا، معربًا عن دعمه لأسر القتلى والمصابين.

وكتب "جوتيريس"، على موقع تويتر: "أنا منزعج للغاية من الهجوم على كنيس يهودي في كاليفورنيا يوم السبت خلال خدمة عيد الفصح. يجب أن نقف جميعًا متحدين ضد معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية. مواساتي لأسر الضحايا والجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم".