كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: مشايخ برقة يؤكدون الوقوف مع الجيش في الحرب ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مساء أمس السبت بمدينة القبة الليبية رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمشايخ وحكماء وأعيان برقة.

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وأكد مشائخ وأعيان برقة بعد اللقاء، دعمهم للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والتطرف وتطهير البلاد، وأكدوا أن الجيش " ليس لشخص أو لمنطقة وإنما هو جيش ليبيا الواحدة".

وطالب والمشائخ والحكماء والأعيان أبناء المنطقة الغربية بالالتفاف حول أبنائهم في الجيش الوطني ودعمه لتحرير طرابلس، وطالبوا المجتمع الدولي بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وبرفع الحظر عن تسليح الجيش، وطالبوا ايطاليا باحترام المعاهدات والاتفاقيات مع ليبيا، وسحب قواتها من البلاد.