كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال سابق يحذر: باكستان لا يمكن أن تكون صديقة للهند أبدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجنرال الهندي المتقاعد في.كي. سينج، الذي يشغل الآن منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي، بأنه إذا نظرت نيودلهي من قبل إلى باكستان كصديق، فستصبح "أكبر نقطة ضعف" للبلاد.

وقال "سينج"، يوم أمس السبت: "لقد تم إعلامي عن مرشحي المعارضة في المناطق الحدودية في ولاية راجاستان بدعوى أن باكستان لم تكن تهديدًا للهند، وبالتالي لا ينبغي معاملتها كدولة معادية. لكن الدولة التي كانت تشن حروبًا بالوكالة ضد الهند إلى جانب كونها مركزًا إرهابيًا لا يمكن أبدًا معاملتها كصديق. إن معاملة باكستان كصديق ستكون أكبر نقطة ضعف للهند".

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، أضاف "سينج"، في معرض حديثه عن الادعاءات بأن الغارات الهندية على معسكر إرهابي مزعوم في بالاكوت الباكستانية أسفرت عن مقتل 250 إرهابيًا، أن الأرقام تستند إلى تقارير مختلفة وليست الأرقام الفعلية.

وأوضح، أنه: "وفقًا للمنظمة الوطنية للأبحاث التقنية (NTRO)، كان هناك نحو 300 هاتف نشط في المنطقة وقت الغارة الجوية. على افتراض أن 250 من مستخدمي الهواتف المحمولة كانوا إرهابيين، فقد قدرنا أن نحو 250 مسلحًا قد قتلوا".