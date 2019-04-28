طقس الأحد.. جو حار نسبيا مع سحب غير مستقرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بداخل منطقة سوس، وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستتميز الحالة الجوية بنمو سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية مصحوبة بزخات رعدية محلية خلال الزوال والمساء ، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق .

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ومعتدلة شمالية بالسواحل الجنوبية وضعيفة الى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومن القطاع الشمالي الى غربية بباقي المناطق الأخرى ، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي .

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و11 درجة بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية ، وما بين 15 و 21 درجة بشمال ووسط المملكة والسايس والسهول غرب الاطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وأيضا بجنوب المنطقة الشرقية والاقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 20 و 24 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و 22 درجة بالمرتفعات وبالسواحل المتوسطية ، وما بين 21 و27 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الاطلسية ، وما بين 30 و35 درجة بسايس واللوكوس وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الاقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 34 و 39 درجة بداخل منطقة الغرب والرحامنة وتانسيفت وسهول تادلة وسوس والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية وما بين الداخلة والكويرة ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .