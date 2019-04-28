أسرة “متحركة” قتلت عشرات الرضع.. وسحب فوري لربع مليون وحدة

استدعت شركتان أميركيتان ملايين الأسرة المتحركة للأطفال بعد تقارير عن حوادث انقلاب أطفال رضع أثناء نومهم واهتزازهم تسببت بوفاة عشرات الأطفال، بحسب تقرير في “ميل أونلاين” البريطانية.

وجاءت عمليات الاستدعاء للأسرة الهزازة بعد تقارير عن حدوث وفيات بطلب من جمعية حماية المستهلك الأميركية، وهو الطلب الذي يعني استدعاء أكثر من 5 ملايين سرير هزاز، غالبيتها من شركة واحدة.

فقد طالبت الجمعية، يوم الجمعة، شركة “كيدز 2” باستدعاء 36 نموذجا من أسرتها الهزازة للأطفال، الأمر الذي يعني استدعاء حوالي 700 ألف سرير هزاز تم بيعها.

وجاء هذا الاستدعاء في أعقاب تقارير عن وفاة 5 أطفال بعد انقلابهم أثناء نومهم على معداتهم بسبب عملية الهز.

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يشار إلى أن أسرة كيدز 2 تباع بأسعار تتراوح بين 40 و80 دولار للوحدة.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد نحو أسبوعين على طلب جمعية حماية المستهلك استدعاء حوالي 5 ملايين سرير هزاز من موديلات “روك أند بلاي سليبر” التي تصنعها شركة فيشر برايس.

وأكدت فيشر برايس أن 32 حالة وفاة بين الأطفال الرضع حدثت بسبب الأسرة الهزازة خلال السنوات العشر الماضية.

ويعود السبب الرئيس لحدوث الوفاة بين الأطفال إلى انقلابهم عندما يكونون نائمين على ظهورهم أثناء عملية الهز بواسطة الأسرة الهزازة.

وتتسبب عملية الاهتزاز بانقلابهم على بطونهم، الأمر الذي يؤدي إلى اختناقهم ووفاتهم.