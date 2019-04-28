القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت جمعية "الحواكير" جولة صباح أمس، السبت، في بلدة الجلمة قرب مدينة جنين، بمشاركة أمهات وأطفالهن من الناصرة وعيلوط والجلمة، وذلك من خلال نشاطٍ مشترك مع المركز النسوي في الجلمة.
وقامت المجموعة بزيارةٍ إلى دفيئات الخضار في مزارع الجلمة، والتي زُرعت فيها البازيلاء والخيار، وزيارة إلى حقول الكوسا وغيرها من الخضراوت، حيث قام الأمهات وأطفالهن بقطف الثمار قبل شرائها من المزارعين.
كما شمل البرنامج زيارة إلى حديقة الجلمة، حيث حصل الأطفال على وقت للراحة واللعب وتناول الفطور.
وعن أهداف هذه الفعاليات، قالت مديرة جمعية الحواكير، آلاء يوسف، إن "الهدف من هذه الجولات التي تبادر إليها الجمعية، حلقات تعارف بين المشاركين من أمهات وأطفال والتعرف على قرية الجلمة وأهلها؛ كذلك توفر تجربة قطف الثمار والخضراوات الفرصة لأطفالنا للتواصل مع الأرض والطبيعة ووصل هذه العلاقة التي تعاني من الجفاء، وتهتم الجمعية بدعم المزارعين وتشجيع التسويق المباشر من المزارع للمستهلك".
وأكدت ان "هذه الفعاليات هي بمثابة نشاط بديل للأطفال بعيدًا عن الألعاب الإلكترونية، حيث يعتمد الأطفال على الحركة وقضاء الوقت بين أحضان الطبيعة، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء لديهم وارتباطهم مع الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر نساء وأطفال من الناصرة وعيلوط والجملة يتواصلون مع الأرض والطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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