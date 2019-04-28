2230 مستوطنا اقتحموا الأقصى بـ"الفصح العبري"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم 2230 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى خلال أيام "الفصح العبري"، الذي انتهى يوم الجمعة الماضي، حيث بدأت اقتحامات مجموعات المستوطنين لساحات الحرم بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال صباح يوم الأحد وانتهت عصر الخميس.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن يوم الخميس شهد أوسع الاقتحامات، حيث اقتحم المسجد 724 مستوطنا.

وذكر المركز في تقريره، أنه كان من بين المقتحمين خلال " الفصح العبري" وزير الزراعة أوري أرئيل، وعددا من الحاخامات وأعضاء مجلس إدارة ما يسمى "اتحاد الهيكل".

كما تقدم الاقتحامات قائد شرطة الاحتلال وكبار الضباط الإسرائيليين الذين اقتحموا الأقصى يوم الأربعاء الماضي، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

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وأفاد المركز أن العشرات من المستوطنين أدوا صلواتهم "تلمودية" داخل ساحات المسجد الأقصى، خاصة في منطقة باب الرحمة وقبة الصخرة.

في المقابل، فرضت شرطة الاحتلال تقييدات وإجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، وأبعدت خلال اليومين الماضين 5 مقدسيين عن الأقصى لفترات متفاوتة بين 4 أيام إلى 6 أشهر، من بينهم سيدة ومدير المتحف في المسجد الأقصى.